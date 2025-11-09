Скидки
Пригода пригласил будущих победителей ЧЕ в Польше на Кубок Сальникова в Санкт-Петербург

Пригода пригласил будущих победителей ЧЕ в Польше на Кубок Сальникова в Санкт-Петербург
Комментарии

Российский пловец Кирилл Пригода рассказал о ближайших планах, а также пригласил иностранных коллег на Кубок Сальникова в Санкт-Петербурге.

«Планы на будущее? Сделать ремонт в квартире. Дальше Кубок Сильнейших в Беларуси, там будет поинтереснее, приедет Илья Шиманович, много наших ребят. Ждём на Кубке Сальникова иностранцев, вроде бы, ситуация располагает к тому, чтобы плавать за пределами своих территорий. Жду всех, буду рад каждому. Кто победит на Европе, пусть держит свой статус.

Стараюсь мыслить только в рамках спорта. Со всеми коллегами по амплуа отношусь с уважением, как и они ко мне. Когда происходят очные встречи, на брассе результативность всегда высокая. Буду рад, если на Кубке Сальникова всё это подтвердится», – передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

