Чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода объяснил необходимость готовить сразу три дистанции большим процентом на успех. На чемпионате России на короткой воде — 2025 в Казани Пригода завоевал золото на дистанции 100 м брассом, показав результат 55,51.

«Насколько будет позволять здоровье, настолько и буду стараться. Какие-то преференции помимо медалей подразумевают, что у спортсмена на высоком уровне не одна дистанция, не две, а иногда и больше трёх.

Поэтому, конечно, что-то пропускать, от чего-то отказываться – это последняя стадия, после которой уже только заканчивать плавать остаётся. Больше попыток на дистанциях – больше шансов», – передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.