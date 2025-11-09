Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Пригода объяснил необходимость готовить сразу три дистанции большим процентом на успех

Пригода объяснил необходимость готовить сразу три дистанции большим процентом на успех
Комментарии

Чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода объяснил необходимость готовить сразу три дистанции большим процентом на успех. На чемпионате России на короткой воде — 2025 в Казани Пригода завоевал золото на дистанции 100 м брассом, показав результат 55,51.

«Насколько будет позволять здоровье, настолько и буду стараться. Какие-то преференции помимо медалей подразумевают, что у спортсмена на высоком уровне не одна дистанция, не две, а иногда и больше трёх.

Поэтому, конечно, что-то пропускать, от чего-то отказываться – это последняя стадия, после которой уже только заканчивать плавать остаётся. Больше попыток на дистанциях – больше шансов», – передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Пригода пригласил будущих победителей ЧЕ в Польше на Кубок Сальникова в Санкт-Петербург
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android