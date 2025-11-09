Россияне завоевали шесть медалей на чемпионате мира по прыжкам на батуте

Российские спортсмены завоевали шесть медалей на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который проходил в Памплоне (Испания). На счету россиян одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая медали.

Золото в акробатической дорожке завоевала Арина Каляндра. Серебряными призёрами стали Михаил Заломин и Галина Бегим в дисциплине «двойной минитрамп», Дмитрий Нартов, Максим Диденко, Кирилл Козлов и Данила Касимов в индивидуальных прыжках. Россияне также стали вторыми в командном многоборье (София Аляева, Анжела Бладцева, Александра Лямина, Заломин) и третьими в двойном минитрампе (Заломин, Михаил Юрьев, Кирилл Пантелеев и Нартов).