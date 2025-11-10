Российские рапиристы завоевали золото Кубка мира в командном первенстве

Российские фехтовальщики Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Владислав Мыльников и Егор Баранников одержали победу в командном первенстве в рапире на этапе Кубка мира. Соревнования проходили в испанской Пальме-де-Майорке.

В финальной встрече представители российской команды победили сборную Италии со счетом 45:36. Бронзовые медали выиграла команда Венгрии, которая одержала победу над сборной Германии (45:20).

Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе в мае 2025 года. Россияне выступали на чемпионате мира, который проходил в июле в Грузии.