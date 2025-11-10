Скидки
Россиянка выиграла этап Кубка мира в Японии по триатлону

Российская триатлонистка Валентина Рясова стала победительницей этапа Кубка мира, который состоялся в японском городе Миядзаки.

Состязания прошли в плавании (750 м), езде на велосипедах (20 км) и беге (5 км). Валентина Рясова преодолела дистанцию за 1 час и 5 минут.

Серебряную и бронзовую медали выиграли две спортсменки из Великобритании – Джессика Фуллагар, показавшая результат 1 час 8 минут, и Тилли Анема, чьё итоговое время составило 1 час 11 минут.

Ещё одна россиянка, принимавшая участие в соревновании, — Диана Исакова — стала четвёртой, отстав от победительницы на 28 минут.

Россияне принимают участие в Кубке мира в нейтральном статусе.

