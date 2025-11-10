Скидки
Глава ФВВСР Мазепин был «неприятно удивлён» состоянием базы российских спортсменов

Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин сообщил, что был «неприятно удивлён» условиями тренировок российских спортсменов.

«Мы детально, много времени и сил уделили улучшению базы на Круглом, где тренируются наши спортсмены. Много чего хорошего было сделано, но я был неприятно удивлён, в каком состоянии находилась база. И теми условиями, в которых наши ребята тренировались. Много сделали, от элементарных вещей, от того, как они спят, как они кушают. Сменили поставщика, появился нутрициолог. Я регулярно вижусь со спортсменами, и сейчас этих проблем уже нет.

Мы создали те необходимые условия для тренировок, чтобы спортсмены думали о тренировках, а не о других вещах. Усилили тренерский состав, была реорганизация, пришли новые люди или те, кто долго и успешно их тренировал. Более 100 тренеров и специалистов получают теперь не только премиальные от Минспорта, но и регулярную зарплату от федерации водных видов спорта. Помимо разных вызовов, которые стоят перед спортом в целом, подготовка, развитие и удержание тренерского состава – ключевой вопрос для нас и спорта в целом», – передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

