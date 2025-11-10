Скидки
Глава ФВВСР Мазепин — о World Aquatics: руководство не страдает политическим инакомыслием

Комментарии

Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) не страдает политическим инакомыслием.

«В октябре прошлого года было уже шесть лет, как мы полноценно не выступали на международной арене. Я считаю, отчасти нам, водным видам спорта, повезло, что у нас есть достаточно вменяемое руководство World Aquatics, которое не страдает политическим инакомыслием, когда страны делятся по принципу «белые», «красные», «свои», «чужие», «хорошие» и «плохие». Мы достаточно быстро нашли с ними конструктивный диалог, я могу только поблагодарить президента World Aquatics господина Хуссейна за быстрое решение о том, что три наши дисциплины, кроме водного поло, уже в декабре были возвращены.

Мы встретились в начале декабря и, кроме водного поло, гимна и флага, получили добро на участие. Никто не верил в ту скорость, что мы вернёмся уже в Будапешт на короткую воду. Нам повезло, что чемпионат был в Венгрии, они быстро дали визы, и всё случилось в лучшем виде», – передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

