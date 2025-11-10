Мазепин: если политически «не будет хуже», то в 2026-м Россия будет с флагом и гимном

Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил, что в случае, если политическая ситуация в мире не ухудшится, сборная России имеет шансы поехать на международные соревнования с флагом и гимном.

«Мы уже полностью допущены взрослыми на чемпионаты Европы, и сделано сейчас всё, кроме двух вещей: флаг и гимн. Основная цель на 2026 год – это возвращение флага, думаю, что после зимней Олимпиады есть высокий шанс выступить с флагом и гимном, но флаг и гимн – это про политику. Если так, как есть, то есть если всё будет так же, как сегодня, не будет хуже, то я считаю, что в мае 2026 года сборная России выйдет уже с флагом и гимном.

Наш прицел и наша основная цель – это Олимпиада в Лос-Анджелесе. У меня нет ни доли сомнений, что мы попадём на Игры. И даже с визами, думаю, всё будет хорошо, а всё остальное с нашей стороны будет сделано в лучшем виде», – передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.