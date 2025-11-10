Скидки
«Не хотел поддавливать». Глава ФВВСР — о разговоре с Владимиром Путиным

Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин в разговоре с Владимиром Путиным выразил надежду на то, что приоритеты страны будут меняться, в связи с чем будут улучшаться условия для занятия водными видами спорта и подготовки профессиональных спортсменов к значимым турнирам.

«Я сказал нашему президенту, что водные виды спорта – самый медалеёмкий вид спорта. 55 наград. Лёгкая атлетика, может случиться так, что не поедет, так что во многом выступление сборной России на Олимпиаде будет зависеть от того, как подготовим ребят, и в этом лежит большая ответственность.

Также я доложил президенту, что основная проблема – инфраструктура. Привёл цифры, что у нас занимается от трёх до трёх с половиной миллионов человек водными видами. Футболом четыре миллиона человек – это первый массовый спорт, мы – второй. Но у нас 22 тысячи футбольных полей, не считая стадионов, и только 2000 бассейнов, из которых около 150 50-метровых, которые можно использовать как спортивные. Всего 21 бассейн для прыжков в воду. И как тут бороться с Китаем и Америкой? В Китае и Америке 6-8% людей занимается плаванием, в Австралии 16%, а у нас 2-3%. Мы по этому показателю также сильно уступаем, это вопрос доступности инфраструктуры.

Не хотел поддавливать, понимая, в каком состоянии находится экономика и какие задачи сейчас у страны, но надеюсь, что приоритеты будут меняться и важность водных видов спорта будет цениться. И если для страны нужно, чтобы мы выступали и боролись, то у нас должны быть созданы хотя бы равные условия. Если этого нет, то делаем это не благодаря, а вопреки.

Мы получили разрешение для водного поло, а это первый игровой командный вид спорта, который выходит на международную арену. Ни хоккей, ни футбол, ни волейбол, ни баскетбол пока не играют. Цените и помогайте нам в том, что мы делаем», – передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

