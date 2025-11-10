Глава ФВВСР Мазепин выразил недовольство распределением финансов от фонда спорта

Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин высказался насчёт распределения финансов от фонда спорта.

«Второй вопрос, который мы обсуждаем регулярно, всегда про деньги. Был создан фонд спорта, со второго квартала деньги напрямую идут в фонд спорта, который ранее не работал, а только аккумулировал деньги. Всё, на чём федерация работала, – это за счёт внебюджетных денег, которые, я надеюсь, нам если не компенсируют, а восстановят. И в этой части я был инициатор совещания четырёх федераций объединённых, с лёгкой и тяжёлой атлетикой, с гимнастикой. У нас было первое совещание с министром спорта, где я сказал, что раньше финансы делились исходя из «смотрибельности».

Цифры были зашифрованы, но я их «подсмотрел». Настольный теннис получал денег в несколько раз больше, чем все мы тут. Потому что есть ставки. Я не критикую, хорошо, им повезло. Но должно быть два принципа в плане деления финансов. Первый – массовость, а второй – «золотые» медали. Если мы хотим раз в четыре года вспоминать про Олимпиаду, а всё остальное время говорить про ставки, то как-то мы движемся в какую-то другую сторону. Футбол получил настолько гигантские деньги, просто гигантские.

Вы там думаете, как планируете делить деньги фонда спорта? Но эти два принципа должны лежать в основе. И насколько позволяет сила моего убеждения, буду работать, чтобы продвигать интересы водных видов спорта, потому что мы для здоровья, мы про массовость. И мы должны быть оценены и деньгами, чтобы обеспечивать спортсменов и тренеров всем необходимым, чтобы бороться на международной арене», – передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.