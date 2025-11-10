Скидки
При поддержке «Роснефти» в Кыргызстане прошёл чемпионат мира по самбо

Победой сборной России в общем зачёте завершился чемпионат мира по самбо, прошедший при поддержке «Роснефти» в Бишкеке.

В турнире участвовали 466 спортсменов из 70 стран, которые боролись в 31 категории по спортивному и боевому самбо. В соревнованиях также участвовали незрячие самбисты.

Российская сборная праздновала победу, завоевав 21 золотую, две серебряные и пять бронзовых медалей. Второе место общекомандного зачёта досталось Казахстану, Кыргызстан замкнул тройку призёров.

Развитие и поддержка массового и профессионального спорта является важным направлением стратегии «Роснефти». С 2013 года компания является генеральным спонсором Международной федерации самбо. За это время при её поддержке были проведены десятки турниров.

