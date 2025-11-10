Мазепин рассказал, как удалось договориться с World Aquatics о возвращении водного поло

Глава ФВВСР Дмитрий Мазепин рассказал, как удалось достичь договорённости с World Aquatics о возвращении российских ватерполистов на международные соревнования.

«Меня не устраивало, что водное поло не участвовало на чемпионате мира, и после Сингапура у меня была встреча, и в Сингапуре, когда я был, познакомился почти со всеми членами исполнительного комитета, смог собрать большинство, чтобы уговорить, что водное поло нужно вернуть. И вот теперь с 1 января водное поло тоже участвует, и дальше мы идём единой командой из четырёх дисциплин и будем выступать.

Не скрою, я трезво оцениваю, что водное поло нужно подтянуть, вложиться. В слове «вложиться» нужно понимать, что по-разному, и эмоционально, и с точки зрения человеческого ресурса. Поднабрать ребят, чтобы их стало больше. Водное поло, мы видели в Сингапуре, шагнуло на высокую ступень, нужно будет всем подготовиться и всем поработать.

Одна из целей на 2026 год – сделать максимально много, чтобы потянуть наше водное поло, чтобы мы гордились нашими мальчишками и девочками», – передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.