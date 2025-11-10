Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Покровская ушла с поста главного тренера сборной по синхронному плаванию

Заслуженный тренер России по синхронному плаванию Татьяна Покровская объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по синхронному плаванию, она проработала на этой должности 25 лет. Покровская станет советником председателя Федерации водных видов спорта России.

О переходе Покровской на новую должность сообщил глава ФВВСР Дмитрий Мазепин во время пресс-конференции в Казани, где проходит чемпионат России по плаванию на короткой воде, передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Покровская объявила своей преемницей семикратную олимпийскую чемпионку и 21-кратную чемпионку мира Светлану Ромашину. Кандидатура будет рассмотрена министерством спорта России.

Под руководством Покровской российские синхронистки выигрывали золотые медали на всех шести Олимпиадах, начиная с 1998 года.