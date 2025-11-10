Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Покровская ушла с поста главного тренера сборной по синхронному плаванию

Покровская ушла с поста главного тренера сборной по синхронному плаванию
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России по синхронному плаванию Татьяна Покровская объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по синхронному плаванию, она проработала на этой должности 25 лет. Покровская станет советником председателя Федерации водных видов спорта России.

О переходе Покровской на новую должность сообщил глава ФВВСР Дмитрий Мазепин во время пресс-конференции в Казани, где проходит чемпионат России по плаванию на короткой воде, передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Покровская объявила своей преемницей семикратную олимпийскую чемпионку и 21-кратную чемпионку мира Светлану Ромашину. Кандидатура будет рассмотрена министерством спорта России.

Под руководством Покровской российские синхронистки выигрывали золотые медали на всех шести Олимпиадах, начиная с 1998 года.

Материалы по теме
Чикунова попробует то, чего раньше не делала! Главные интриги ЧР по плаванию в Казани
Чикунова попробует то, чего раньше не делала! Главные интриги ЧР по плаванию в Казани
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android