Мазепин назвал ЧМ на короткой воде в Будапеште полезной «обкаткой» перед ЧМ в Сингапуре

Глава ФВВСР Дмитрий Мазепин назвал чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который прошёл в Будапеште в декабре 2024 года, «полезной обкаткой» перед чемпионатом мира в Сингапуре, состоявшимся летом 2025 года.

«Мы достойно выступили в Будапеште, молодые ребята, которые никогда не участвовали на таких чемпионатах, достойно выступили, не побоялись, не раскисли. Собрались, показали хорошие результаты. Все мы понимаем, что короткая вода – это не первый уровень соревнований, но и не последний. Нам была полезна «обкатка» ребят, что мы не сразу попали в Сингапур. Был мировой чемпионат, где можно было и других увидеть, почувствовать прессинг выступлений. Опять же — ребята молодцы, они вернулись, мы поговорили.

Было небольшое ограничение, которое мне не понравилось, что все чемпионы могли давать краткое интервью после своего заплыва, а нам в Венгрии это не дали сделать. Обсудили этот вопрос, ограничение сняли, и уже на следующем старте наши спортсмены имели право комментировать свои старты», – передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.