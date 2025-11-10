Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мазепин назвал ЧМ на короткой воде в Будапеште полезной «обкаткой» перед ЧМ в Сингапуре

Мазепин назвал ЧМ на короткой воде в Будапеште полезной «обкаткой» перед ЧМ в Сингапуре
Аудио-версия:
Комментарии

Глава ФВВСР Дмитрий Мазепин назвал чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который прошёл в Будапеште в декабре 2024 года, «полезной обкаткой» перед чемпионатом мира в Сингапуре, состоявшимся летом 2025 года.

«Мы достойно выступили в Будапеште, молодые ребята, которые никогда не участвовали на таких чемпионатах, достойно выступили, не побоялись, не раскисли. Собрались, показали хорошие результаты. Все мы понимаем, что короткая вода – это не первый уровень соревнований, но и не последний. Нам была полезна «обкатка» ребят, что мы не сразу попали в Сингапур. Был мировой чемпионат, где можно было и других увидеть, почувствовать прессинг выступлений. Опять же — ребята молодцы, они вернулись, мы поговорили.

Было небольшое ограничение, которое мне не понравилось, что все чемпионы могли давать краткое интервью после своего заплыва, а нам в Венгрии это не дали сделать. Обсудили этот вопрос, ограничение сняли, и уже на следующем старте наши спортсмены имели право комментировать свои старты», – передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Сборная России по плаванию великолепно выступила на ЧМ-2025. Но есть нюансы
Сборная России по плаванию великолепно выступила на ЧМ-2025. Но есть нюансы
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android