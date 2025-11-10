Мазепин назвал добровольным решение Покровской оставить пост главного тренера сборной

Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин рассказал, что решение главного тренера сборной России по синхронному плаванию Татьяны Покровской покинуть свой пост было добровольным.

«Мы имели возможность выслушать делегатов из всех регионов, обсудили организационные вопросы федерации и практические. Отдельно провели рабочее совещание после конференции по важному вопросу – замены главного тренера в синхронном плавании. Герой Труда, заслуженный тренер России Татьяна Покровская добровольно приняла решение стать советником руководителя федерации водных видов спорта и представила свою преемницу – Светлану Ромашину.

Мы в ближайшее время обратимся в Минспорт с кандидатурой на назначение главным тренером сборной России по синхронному плаванию Светланой Ромашиной. Причина ухода? Возраст. Татьяне Николаевной исполнилось 75 лет. Большой возраст, большая нагрузка. Она разделяет, что в следующие два года, чтобы подготовить сборную, нужно вложиться по максимуму, в этой части она принимала решение о своей преемнице, пригласив свою воспитанницу.

Они будут работать вместе, если Минспорт подтвердит кандидатуру Ромашиной, надеюсь, вопросов не возникнет», – передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.