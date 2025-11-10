Мазепин заявил, что World Aquatics готова к проведению ЧМ-2031 в России

Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил, что World Aquatics готова к тому, чтобы чемпионат мира по плаванию в 2031 году прошёл в России.

«Технически чемпионат мира всё ещё остаётся за Казанью. Будем с этим работать. В 2027 году чемпионат мира будет в Будапеште, в 2029-м в Пекине. А по 2031-го заявки открыты, решение не принято. Претендует Мадрид. World Aquatics открыты к тому, чтобы старт приняла Россия, но для этого должны совпасть два вопроса.

Мы должны быть технически готовы, также нужно выбрать город и бассейн, где всё это будет проходить. Работа по улучшению российской инфраструктуры, которая будет соответствовать всем современным международным требования для проведения ЧМ по водным видам спорта», – передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.