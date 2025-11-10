Ромашина поделилась первыми впечатлениями от рекомендации на пост главного тренера сборной

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина поделилась первыми впечатлениями после выдвижения её кандидатуры на пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию.

«Мне безумно приятно, но в то же время безумно волнительно. Это большая ответственность, благодарю всех за доверие, предстоит очень много работы. В синхронном плавании мы привыкли побеждать. У меня есть стержень внутри, он никуда не ушёл. Надеюсь, что мы сможем доказать, что мы сильнейшие в мире. Не ударить в грязь лицом, а наоборот.

К этому невозможно быть готовым, поэтому эмоции настоящие, искренние. Их не подделать. Это и радость, и волнение, и страх. Безумная ответственность. Настоящее – здесь и сейчас», – передаёт слова Ромашиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.