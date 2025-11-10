Ромашина — о Покровской: из-под её крыла всегда выходили личности

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина оценила итоги работы экс главного тренера сборной России Татьяны Покровской.

«Оценить вклад Татьяны Николаевны просто невозможно. Такое количество олимпийских чемпионов, которое вышло из сборной под её руководством, – что-то невероятное. Хотелось бы отметить не только золотые медали Олимпийских игр, чемпионатов мира, других соревнований. Хочется отметить, что из-под её крыла всегда выходили спортсмены и спортсменки – личности.

Никто себя не терял, все были индивидуальностями. Никто себя не терял, несмотря на то что у нас командный вид спорта, при этом каждая после своей спортивной карьеры находит себе дело по душе, умеет найти себя в жизни. Это всё, потому что мы прошли с ней большую школу и будем продолжать вместе это делать, за что ей большое спасибо.

Было много историй, интересных моментов. Бывали непростые, когда шла притирка спортсмена и тренера. Это рабочие моменты, о которых забываешь, как только выходишь из бассейна, уже на следующий день. Но по итогу всё, что остаётся, – это благодарность. Невероятная благодарность за всё, что ты имеешь по жизни», – передаёт слова Ромашиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.