Международная федерация шахмат (ФИДЕ) объявила дату и место проведения Турнира претендентов — 2026. Соревнование пройдёт на Кипре с 28 марта по 16 апреля. Об этом сообщает официальный сайт ФИДЕ.

Вместе с этим на Кипре пройдёт и турнир претенденток одновременно с открытым турниром.

Предыдущий турнир претендентов состоялся в 2024 году в Торонто (Канада). Его победителем стал индийский шахматист Гукеш Доммараджу, второе место занял американец Хикару Накамура, а россиянин Ян Непомнящий стал третьим.

В турнире планируется участие восьми лучших шахматистов мира. Уже прошли квалификацию американец Фабиано Каруана, нидерландец Аниш Гири, американец Хикару Накамура и представитель Германии Маттиас Блюбаум.