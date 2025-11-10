Скидки
Ромашина сравнила приглашение на пост главного тренера сборной с прыжком с парашютом

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина сравнила полученное приглашение на пост главного тренера сборной России с прыжком с парашютом.

«Когда прыгаешь с парашютом, у тебя ощущение страха длится секунду. А тут будто тебя держат в напряжении, ты уже не можешь расслабиться. Ожидаешь этого момента, когда очень хотелось бы начать этот прыжок.

Я смотрю на это как на некий вызов. Мы, спортсмены, не то чтобы люди азартные. Это не игра одного дня, должна быть хорошая стратегия, которая должна быть расписана на Олимпиаду-2028. Запал есть, это безумно интересно. Захочется привнести что-то своё, на это есть возможности. Будем работать вместе, надеюсь, что вершины будут покоряться», – передаёт слова Ромашиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

