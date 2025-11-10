Скидки
Ромашина — о ЧМ в Сингапуре: мы слишком приучили всех к золотым медалям

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что после ряда успешных выступлений российских синхронисток на международных соревнованиях отечественная публика приучилась к их победам, отчего даже второе место воспринимается как неудача.

«Мы слишком в синхронном плавании всех приучили к золотым медалям. И теперь второе место рассматривается как какой-то провал. Мы всегда сами этого боялись. Но не нужно забывать про тот труд, вложенный тренерами, спортсменами, руководителями федерации. И не нужно на это опираться. Здесь решение Татьяны Николаевны отойти от дел, спланированное решение, мы его обсуждали.

Дальше наша задача – заниматься реформами в нашем виде спорта, заниматься постановками программ в новом направлении. Не будем никак смотреть на результат чемпионата мира как неудачный. Выйти после «теневого» бана, выступить достойно – наоборот, вся наша пресса должна была подхватить волну, что все большие молодцы, и поблагодарить за работу и труд, который выполнялся», – передаёт слова Ромашиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

