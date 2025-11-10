«Всегда будет рядом». Шишкина — об уходе Покровской с поста главного тренера сборной

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала уход главного тренера сборной России Татьяны Покровской со своего поста, заявив, что Покровская всегда будет рядом и сможет помочь.

Кандидатом на пост нового главного тренера сборной объявлена семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

«Уходит эпоха. Светлане желаем успеха, чтобы повторить достижения Татьяны Николаевны. Хотя с нынешними правилами это будет сделать практически невозможно. Хорошо, что у нас в стране много талантливых тренеров, которые готовят сильных спортсменов. Татьяна Николаевна же всегда будет рядом, в случае если понадобится её помощь или совет», — приводит слова Шишкиной ТАСС.