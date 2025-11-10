«Планка задана высокая». Брусникина об итогах работы Татьяны Покровской

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина заявила, что проработавшая 25 лет главным тренером сборной России Татьяна Покровская задала своими результатами высокую планку. Под руководством Покровской российские синхронистки выиграли все Олимпийские игры, в которых участвовали.

Новым кандидатом на пост главного тренера выдвинута семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

«Я уважаю решение Татьяны Николаевны, конечно, она является легендой, целая эпоха в нашем виде спорта. Её имя уже давно вписано золотыми буквами мирового и российского синхронного плавания.

Но, конечно, возраст, наверное, даёт о себе знать, тяжело Татьяне Николаевне мириться с теми новшествами и правилами, которые существуют, она в своей речи это сказала. У нас, в принципе, плеяда хороших молодых тренеров есть, Татьяна Николаевна сама сделала выбор в пользу Светланы Ромашиной. Она теперь будет возглавлять тренерский штаб сборных команд.

Планка Татьяной Николаевной задана очень высокая, несмотря на наше долгое отстранение, смену правил, всех вещей, которые произошли в нашем виде спорта. Мы остаёмся лидерами мирового синхронного плавания, потому что практически во всех дисциплинах зашли на пьедестал почёта. Свете сейчас нужно будет эту планку удерживать и двигаться вперёд. Но я считаю, что Света прошла хорошую школу в сборной команде, её знает мировое сообщество, что немаловажно. Я очень надеюсь, что она продолжит победоносное шествие нашего вида спорта на мировой арене», – приводит слова Брусникиной ТАСС.