Министр спорта Татарстана Леонов оценил политическую работу ФВВСР

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов оценил политическую работу Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

«Мы давние партнёры и друзья федерации водных видов спорта. Уже после первого года работы объединённой федерации, которая первой приняла такой вызов и показала лучшие результаты как в спортивном плане, так и в политическом. Результат огромной работы – это наше триумфальное возвращение на международную арену, вишенкой на торте которой стал ЧМ в Сингапуре.

Со своей стороны мы многое делаем для водных видов спорта. 10 лет назад мы провели чемпионат мира, надеемся теперь и в ближайшем будущем провести крупные международные старты. У нас выстроились партнёрские отношения со всеми членами президиума ФВВСР, хочу от лица Раиса Татарстана и мэра Казани передать большое спасибо Дмитрию Аркадьевичу Мазепину. Большому кораблю – большое плавание», – передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.