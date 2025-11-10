Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Министр спорта Татарстана Леонов оценил политическую работу ФВВСР

Министр спорта Татарстана Леонов оценил политическую работу ФВВСР
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов оценил политическую работу Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

«Мы давние партнёры и друзья федерации водных видов спорта. Уже после первого года работы объединённой федерации, которая первой приняла такой вызов и показала лучшие результаты как в спортивном плане, так и в политическом. Результат огромной работы – это наше триумфальное возвращение на международную арену, вишенкой на торте которой стал ЧМ в Сингапуре.

Со своей стороны мы многое делаем для водных видов спорта. 10 лет назад мы провели чемпионат мира, надеемся теперь и в ближайшем будущем провести крупные международные старты. У нас выстроились партнёрские отношения со всеми членами президиума ФВВСР, хочу от лица Раиса Татарстана и мэра Казани передать большое спасибо Дмитрию Аркадьевичу Мазепину. Большому кораблю – большое плавание», – передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Глава ФВВСР Мазепин выразил недовольство распределением финансов от фонда спорта
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android