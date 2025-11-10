Скидки
Глава ФВВСР Мазепин похвалил руководство Татарстана за поддержку спорта

Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин высказался о поддержке спорта руководством Татарстана.

«Казань – наша основная база, куда мы всегда можем привести и гостей, и зрителей. Важно понимать, что нам всем предстоит долгая и непрерывная работа в плане инфраструктуры, бассейны завтра не появятся, но уже сейчас они появляются, нужно ценить то, что делается.

Есть регионы, которые выделяют деньги на поддержку спорта, здесь я ставлю в пример Татарстан, который поддерживает весь массовый спорт. В любых вопросах прежде всего мы преследуем необходимость подготовить соответствующие условия для наших спортсменов, чтобы они показали результаты на соревнованиях.

Мы работаем на результат, когда во главе угла должны стоять спортсмен и тренер», – передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

