Мазепин: рано или поздно переговоры с МОК пройдут, и откроются многие двери

Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин считает, что рано или поздно Международный олимпийский комитет (МОК) допустит россиян с гимном и флагом.

«Не думаю, что таким богатым федерациям, как хоккей, нужна наша помощь и наши советы, они всё и так знают. Это круг вопросов, чтобы всё совпало. Но сама федерация должна занимать проактивную позицию.

Вести разговоры с МОК? Для этого есть ранг руководителя олимпийского комитета, он в состоянии вести эти переговоры. Рано или поздно такие переговоры пройдут, олимпийский комитет будет восстановлен, и тогда откроются многие двери для выступления с гимном и флагом», – передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.