Мазепин — о ЧЕ-2025: не будем подвергать спортсменов риску, что их остановят на границе

Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин высказался о возможном участии россиян на чемпионате Европы на короткой воде, который пройдёт в Люблине со 2 по 7 декабря.

«Мы не собираемся ничего пропускать, но по вопросу с чемпионатом Европы в Люблине есть небольшой конфликт. Польша по политическим причинам на уровне руководства страны, мы получили такие сигналы, что нас не пустят в страну. Не хотим подвергаться риску. Но мы проинформировали об этом World Aquatics, и международная федерация сделала официальное заявление о дискредитационной политике, которая недопустима.

Нужно поддержать те решения, которые были сделаны, однако у меня нет для вас прямо сейчас ответа. Будем работать над тем, чтобы туда попасть, но, если мы увидим реальные риски, что наших спортсменов остановят на границе – не будем подвергать их таким проблемам. Однако в Париж на ЧЕ поедем, не сомневаюсь.

Был кейс Индонезии, которая не пускала спортсменов из Израиля, МОК заявил о недопустимости такой политики. Этот аргумент мы как раз и использовали в диалоге с World Aquatics», – передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.