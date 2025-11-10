Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Глава ФВВСР Мазепин оценил важность объединения водных видов спорта в единую федерацию

Глава ФВВСР Мазепин оценил важность объединения водных видов спорта в единую федерацию
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин оценил важность объединения водных видов спорта в единую федерацию.

«Казалось бы, мы только вчера объявили об объединении в одну федерацию, а уже прошёл год. На своей памяти уже пять лет, как мы обсуждали возможное объединение в единую федерацию, но не складывалось в силу разных причин. А сейчас всё стремительно полетело, в том числе в моей судьбе, когда по многим субъективным причинам мне предложили возглавить федерацию.

Мы смогли друг другу помочь обрести силу и поддержку, показать, что мы не одни. Имея 10-летний опыт в федерации плавания – это большая федерация, мы никогда не чувствовали, что одни, но, когда объединились в единый коллектив, даже когда объединились – даже пловцам это в плюс. Начали болеть не только за себя, но и за других. Это повысило моральный дух всего нашего тренерского и спортивного штаба», – передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Мазепин — о ЧЕ-2025: не будем подвергать спортсменов риску, что их остановят на границе
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android