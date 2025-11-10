Глава ФВВСР Мазепин оценил важность объединения водных видов спорта в единую федерацию

Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин оценил важность объединения водных видов спорта в единую федерацию.

«Казалось бы, мы только вчера объявили об объединении в одну федерацию, а уже прошёл год. На своей памяти уже пять лет, как мы обсуждали возможное объединение в единую федерацию, но не складывалось в силу разных причин. А сейчас всё стремительно полетело, в том числе в моей судьбе, когда по многим субъективным причинам мне предложили возглавить федерацию.

Мы смогли друг другу помочь обрести силу и поддержку, показать, что мы не одни. Имея 10-летний опыт в федерации плавания – это большая федерация, мы никогда не чувствовали, что одни, но, когда объединились в единый коллектив, даже когда объединились – даже пловцам это в плюс. Начали болеть не только за себя, но и за других. Это повысило моральный дух всего нашего тренерского и спортивного штаба», – передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.