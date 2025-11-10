Глава ФВВСР Мазепин рассказал о важности включения россиян в техком World Aquatics

Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин рассказал о важности включения россиян в технический комитет World Aquatics.

«Отдельно не очень важный и яркий на фоне побед, но значительный момент – четыре наших представителя вошли в технический комитет World Aquatics. Это было важно и непросто. Ромашина, Гальперин, Саутин и Коротышкин. Мы должны быть внутри, понимать, как меняются правила, куда развивается спорт.

Мы входим сейчас в двухлетний цикл, но понимаем, что два года пройдут быстро, поэтому сегодня уже в полном составе «попробовали воду» в Сингапуре. Каждый штаб должен подготовиться, и молодёжь должна быть готова. Есть два технических параметра, на которых мы сосредоточимся – это инфраструктура и деньги», – передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.