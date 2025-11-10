Скидки
Дарья Клепикова и Кирилл Пригода стали спортсменами года в плавании

Чемпионы мира в эстафетном плавании Дарья Клепикова и Кирилл Пригода стали спортсменами года в плавании по итогам премии Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Тренером года стала Ольга Байдалова. В номинации «открытие года» победил Михаил Щербаков, а в «заплыве года» – команда, которая на чемпионате мира в Сингапуре выиграла золото в мужской комбинированной эстафете 4х100 м.

Клепикова на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре стала победительницей в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м, а также взяла серебро в смешанной эстафете 4х100 м. Пригода в составе мужской сборной России по плаванию впервые в истории выиграл золотые медали в комбинированной эстафете 4×100 м, стал победителем в смешанной комбинированной эстафете и серебряным призёром на дистанции 50 м брассом.

