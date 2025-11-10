Команда Новосибирск-1 стала победителем микст-эстафеты 4х50 м вольным стилем

Команда Новосибирской области – 1 стала победителем микст-эстафеты 4х50 м вольным стилем на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани. В состав команды вошли Даниил Марков, Арсений Десятов, Арина Суркова и Дарья Трофимова. Они преодолели дистанцию за 1.30,03.

Вторыми стали спортсмены из Красноярского края с результатом 1.34,39. Тройку лидеров замкнула команда Республика Татарстан – 1 (1.34,44).

Плавание. Чемпионат России на короткой воде. Казань. Микст-эстафета 4х50 м вольным стилем:

Новосибирская область – 1 (Даниил Марков, Арсений Десятов, Арина Суркова и Дарья Трофимова) — 1.30,03. Красноярский край (Юрий Бибиков, Кирилл Василовский, Владлена Косарева и Александра Рогова) — 1.34,39. Республика Татарстан – 1 (Алексей Крутых, Алексей Мерзляков, Нурия Салахова и Валерия Александрова) — 1.34,44. Санкт-Петербург-2 — 1.34,47. Москва-2 — 1.34,51. Калужская область-1 — 1.36,55.