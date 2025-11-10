Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Евгения Чикунова и Кирилл Пригода выиграли заплывы на 200 м брассом на ЧР в Казани

Евгения Чикунова и Кирилл Пригода выиграли заплывы на 200 м брассом на ЧР в Казани
Комментарии

Пловцы Кирилл Пригода и Евгения Чикунова выиграли финальные заплывы на дистанции 200 м брассом в рамках чемпионата России на короткой воде — 2025, который проходит в эти дни в Казани.

Пригода преодолел дистанцию за 2.00,91. Вторым стал Михаил Доринов (2.02,42). Тройку лидеров замкнул Александр Жигалов (2.04,96).

Чикунова показала результат 2.17,35. Серебро взяла Виталина Симонова (2,20,82). Бронзовым призёром стала Екатерина Ерешко (2.24,43).

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани с 7 по 12 ноября. В рамках соревнований более 1000 спортсменов со всей страны разыгрывают 48 комплектов наград. Призовой фонд чемпионата – более 14 млн рублей.

Материалы по теме
Команда Новосибирск-1 стала победителем микст-эстафеты 4х50 м вольным стилем
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android