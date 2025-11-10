Евгения Чикунова и Кирилл Пригода выиграли заплывы на 200 м брассом на ЧР в Казани

Пловцы Кирилл Пригода и Евгения Чикунова выиграли финальные заплывы на дистанции 200 м брассом в рамках чемпионата России на короткой воде — 2025, который проходит в эти дни в Казани.

Пригода преодолел дистанцию за 2.00,91. Вторым стал Михаил Доринов (2.02,42). Тройку лидеров замкнул Александр Жигалов (2.04,96).

Чикунова показала результат 2.17,35. Серебро взяла Виталина Симонова (2,20,82). Бронзовым призёром стала Екатерина Ерешко (2.24,43).

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани с 7 по 12 ноября. В рамках соревнований более 1000 спортсменов со всей страны разыгрывают 48 комплектов наград. Призовой фонд чемпионата – более 14 млн рублей.