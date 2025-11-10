Курилкина и Колесников выиграли золото в заплывах на 50 м на спине на ЧР в Казани

Пловцы Александра Курилкина и Климент Колесников выиграли финальные заплывы на дистанции 50 м на спине в рамках чемпионата России на короткой воде — 2025, который проходит в эти дни в Казани.

Курилкина показала результат 26,18. Второй стала Арина Хитева (26,27). Тройку лидеров замкнула Мария Осетрова (26,60).

Колесников преодолел дистанцию за 22,43. Серебро взял Егор Корнев (22,52), а бронзовым призёром стал Павел Самусенко (22,65). Двукратный чемпион мира – 2025 Мирон Лифинцев оказался четвёртым (23,16).

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани с 7 по 12 ноября. В рамках соревнований более 1000 спортсменов со всей страны разыгрывают 48 комплектов наград. Призовой фонд чемпионата – более 14 млн рублей.