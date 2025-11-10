Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Минаков высказался о перспективах российских пловцов на Олимпиаде в Лос-Анджелесе

Минаков высказался о перспективах российских пловцов на Олимпиаде в Лос-Анджелесе
Аудио-версия:
Комментарии

Пловец Андрей Минаков высказался о перспективах российских пловцов выступить на Олимпийских играх – 2028 в Лос-Анджелесе.

«Пока рано делать какие-либо амбициозные заявления, до Олимпиады ещё два с половиной года. Тем не менее у нас очень сильный состав, великолепный коллектив, который способен развиваться и развиваться. Каждый приложит максимум усилий для того, чтобы быть лучшим в Лос-Анджелесе.

Мы отвечаем за плавание, наше дело – плыть. Но хочется уже видеть и другие виды спорта на международной арене. Уверен, что их федерации также ведут работу в этом направлении, получается, что пока не так успешно, как наша федерация, тем не менее желаю им вернуться как можно скорее», – передаёт слова Минакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Курилкина и Колесников выиграли золото в заплывах на 50 м на спине на ЧР в Казани
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android