Минаков высказался о перспективах российских пловцов на Олимпиаде в Лос-Анджелесе

Пловец Андрей Минаков высказался о перспективах российских пловцов выступить на Олимпийских играх – 2028 в Лос-Анджелесе.

«Пока рано делать какие-либо амбициозные заявления, до Олимпиады ещё два с половиной года. Тем не менее у нас очень сильный состав, великолепный коллектив, который способен развиваться и развиваться. Каждый приложит максимум усилий для того, чтобы быть лучшим в Лос-Анджелесе.

Мы отвечаем за плавание, наше дело – плыть. Но хочется уже видеть и другие виды спорта на международной арене. Уверен, что их федерации также ведут работу в этом направлении, получается, что пока не так успешно, как наша федерация, тем не менее желаю им вернуться как можно скорее», – передаёт слова Минакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.