Гилязова и Колесников выиграли заплывы на 100 м в комплексном плавании на ЧР в Казани

Пловцы Ралина Гилязова и Климент Колесников выиграли финальные заплывы на дистанции 100 м в комплексном плавании в рамках чемпионата России на короткой воде — 2025, который проходит в эти дни в Казани.

Гилязова показала результат 59,20. Второй стала Виктория Машкина (59,21). Тройку сильнейших замкнула Яна Шакирова (59,85).

Колесников преодолел дистанцию за 51,02. Серебряным призёром стал Алексей Сударев (52,33). Бронзу выиграл Михаил Щербаков (52,37).

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани с 7 по 12 ноября. В рамках соревнований более 1000 спортсменов со всей страны разыгрывают 48 комплектов наград. Призовой фонд чемпионата – более 14 млн рублей.