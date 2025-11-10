Фесиков заявил, что идея «заплыва на миллион» с болельщиками пришла к нему во сне

Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков рассказал, как к нему пришла идея «заплыва на миллион».

«Впервые в истории российского плавания сегодня был сделан и реализован такой проект, как «Заплыв на миллион». Мне просто хотелось иногда самому как спортсмену попробовать такой формат, пробовали его на тренировках с тренером. Сегодня эта идея реализовалась, думаю, что любителям плавания понравилось, так что планируем продолжать. Наша задача – привлекать внимание к плаванию, улучшать, делать шоу. Чтобы доказать, что плавание – самый красивый и интересный вид спорта.

Будем расширять горизонты, обсуждать новые проекты, идей много. Эта идея у меня родилась буквально во сне, посидели с командой внутри федерации, обсудили. Понимаю, что это очень тяжело. Задача архисложная, даже профессионалу сложно, но в этом и суть заплыва, соревноваться с чувством времени. Это самое ценное, что у нас есть, давайте ценить каждый миг, каждую секунду в бассейне.

Понятное дело, что были похожие истории в других видах спорта, я не говорю, что мы создаём что-то новое, есть аналогии. Главное – интерес публики, когда любой может бросить вызов профессионалу и стать миллионером», – передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.