Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чикунова поставила себе тройку с минусом за выступление на ЧР в Казани

Чикунова поставила себе тройку с минусом за выступление на ЧР в Казани
Аудио-версия:
Комментарии

Российская пловчиха Евгения Чикунова оценила своё выступление на чемпионате России на короткой воде — 2025 в Казани.

«После чемпионата мира – 2025 в Сингапуре решила чуть отстать от себя, подрасслабиться. И поскольку это мой первый старт на короткой воде, то я считаю, что показала нормальное время. Выступила я где‑то на три с плюсом или даже на троечку. С натягом, даже три с минусом. Но на данный момент я довольна.

Если вспомнить, что у меня рекорд мира 2.17 на длинной воде, то в короткой воде это как будто грустно. Так что это троечка. Но это всё‑таки будем считать точкой невозврата. И по сезону я буду всё‑таки потихоньку улучшать это время. 17 — красивое число, я его люблю. Но это не для короткой воды. Сделаю все для того, чтобы показать быстрые секунды», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Евгения Чикунова и Кирилл Пригода выиграли заплывы на 200 м брассом на ЧР в Казани
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android