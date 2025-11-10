Чикунова поставила себе тройку с минусом за выступление на ЧР в Казани

Российская пловчиха Евгения Чикунова оценила своё выступление на чемпионате России на короткой воде — 2025 в Казани.

«После чемпионата мира – 2025 в Сингапуре решила чуть отстать от себя, подрасслабиться. И поскольку это мой первый старт на короткой воде, то я считаю, что показала нормальное время. Выступила я где‑то на три с плюсом или даже на троечку. С натягом, даже три с минусом. Но на данный момент я довольна.

Если вспомнить, что у меня рекорд мира 2.17 на длинной воде, то в короткой воде это как будто грустно. Так что это троечка. Но это всё‑таки будем считать точкой невозврата. И по сезону я буду всё‑таки потихоньку улучшать это время. 17 — красивое число, я его люблю. Но это не для короткой воды. Сделаю все для того, чтобы показать быстрые секунды», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.