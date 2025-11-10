Ксения Мишарина одержала победу на дистанции 1500 м вольным стилем на ЧР в Казани

Пловчиха Ксения Мишарина одержала победу на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани. Она показала результат 15.42,14.

Второй стала Анна Аршавская с результатом 15.59,90. Тройку сильнейших замкнула Полина Козякина (16.00,64).

Плавание. Чемпионат России на короткой воде. Казань. 1500 м вольным стилем. Женщины:

Ксения Мишарина — 15.42,14. Анна Аршавская — 15.59,90. Полина Козякина — 16.00,64. Маргарита Ершова — 16.02,53. Арина Пантина — 16.06,12.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани с 7 по 12 ноября. В рамках соревнований более 1000 спортсменов со всей страны разыгрывают 48 комплектов наград. Призовой фонд чемпионата – более 14 млн рублей.