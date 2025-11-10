Чикунова выразила надежду, что всё больше видов спорта получат международный допуск

Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова выразила надежду, что всё больше видов спорта получат международный допуск.

«Надеюсь, что другие федерации скоро подтянутся, будут новые допуски. Хочется, чтобы мы выступали на международной арене. Я очень рада, что ФВВСР смогла добиться для нас этих международных соревнований.

Надеюсь, что скоро подтянутся и другие. У нас сильнейшие спортсмены в стране, они все заслуживают выступать», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На чемпионате России на короткой воде в Казани Евгения Чикунова взяла золото на дистанциях 100 и 200 м брассом.