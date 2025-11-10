Скидки
Чикунова рассказала, как изменились условия на тренировочной базе на озере Круглом

Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, как изменились условия на тренировочной базе на озере Круглом.

«У нас появилась легендарная стойка с мясом. Теперь у спортсменов есть дополнительный источник белка, что очень классно. И условия в номерах улучшились. Обновили матрасы, подушки, сделали шторы «блэкаут». Это кажется мелочью, но это очень влияет на тренировочный процесс. Если кто‑то спит днём, это уже другой уровень комфорта и восстановления, когда тебе в глаза не бьёт свет.

Ещё у нас появился кинотеатр. У мальчиков это игровая комната с компьютерами. А девочки там смотрят кино. Просто берём ключ, собираемся компанией и выбираем фильм голосованием. Так и отдыхаем», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

