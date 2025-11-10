Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, как изменились условия на тренировочной базе на озере Круглом.

«У нас появилась легендарная стойка с мясом. Теперь у спортсменов есть дополнительный источник белка, что очень классно. И условия в номерах улучшились. Обновили матрасы, подушки, сделали шторы «блэкаут». Это кажется мелочью, но это очень влияет на тренировочный процесс. Если кто‑то спит днём, это уже другой уровень комфорта и восстановления, когда тебе в глаза не бьёт свет.

Ещё у нас появился кинотеатр. У мальчиков это игровая комната с компьютерами. А девочки там смотрят кино. Просто берём ключ, собираемся компанией и выбираем фильм голосованием. Так и отдыхаем», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.