Команда Санкт-Петербург-1 стала победителем эстафеты 4х200 м вольным стилем на ЧР в Казани

Команда Санкт-Петербург-1 стала победителем эстафеты 4х200 м вольным стилем на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани. В состав команды вошли Александр Аксеновских, Виталий Карпов, Константин Кириллов и Роман Жидков. Они показали результат 7.00,17.

Вторыми стали спортсмены из команды Санкт-Петербург-2 с результатом 7.01,63. Тройку лидеров замкнула Самарская область — 1 (7.03,61).

Плавание. Чемпионат России на короткой воде. Казань. Эстафета 4х200 м вольным стилем. Мужчины:

Санкт-Петербург-1 (Александр Аксеновских, Виталий Карпов, Константин Кириллов и Роман Жидков) — 7.00,17. Санкт-Петербург-2 (Андрей Черепков, Роман Котов, Алексей Павлов, Антон Погребняк) — 7.01,63. Самарская область — 1 (Дмитрий Жаворонков, Александр Кудашев, Савелий Вишняков, Кирилл Зиновьев) — 7.03,61. Нижегородская область — 1 — 7.10,29. Москва-2 — 7.13,13.