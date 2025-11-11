«Не то, что мы хотели бы получить». Юрист – о ситуации с допуском бобслеистов на ОИ-2026

Юрист по спортивному праву Анна Анцелиович высказалась о ситуации с допуском российских бобслеистов на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия).

– В бобслее, скелетоне и санном спорте отстранение тоже признали неправомерным. Но требование России немедленно допустить атлетов к стартам отклонили. Что будет дальше? Как будет осуществляться процедура возвращения наших спортсменов? Выступит ли кто-то на ОИ-2026?

– Это тоже половинчатое решение. Они признали, что запрет на участие является дискриминацией. Но то, что они решили разрабатывать механизм по допуску к соревнованиям, – это инструмент задержки, чтобы потом сказать, что «мы ничего отменять не будем. Все уже отобрались, а для вас места нет».

– Получается, возвращать нас никто не планирует?

– Эти решения не несут практической пользы. Кто-то может прорваться через кордоны в этих видах спорта, но, конечно, это будет не то участие, которое мы бы хотели получить. Это учитывая, что апелляционный трибунал федерации сказал, что нужно допускать россиян. А как допускать – пока непонятно, — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.