«Вода камень точит». Юрист – о способах ускорить возвращение России в мировой спорт

Юрист по спортивному праву Анна Анцелиович высказалась о способах ускорить возвращение российских атлетов в мировой спорт.

«Пошли какие-то послабления, это действительно так. Все понимают, что не совсем правильно нарушать общепризнанные принципы и дискриминировать россиян. Но в то же время, видимо, до полного свободного допуска россиян по-прежнему далеко, нужно будет ещё поработать. Как быстро случится восстановление России в правах, какой будет механизм – никто не знает. В министерстве спорта пытаются работать и с МОК, и с федерациями, но пока до полного допуска дело не продвинулось. Как это сделать, к сожалению, никто не знает. Если бы знали, то уже бы сделали это. Остаётся вести переговоры и, на самом деле, ходить в суды. Возможно, где-то будут вынесены те самые декларативные решения. Сейчас тот случай, когда вода камень точит. Когда таких решений станет очень много, их станет тяжело игнорировать. Если сидеть и ничего не делать, то ничего и не будет происходить. А подобные вердикты расшатывают основание частичного ограничения участия россиян в международных турнирах», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.