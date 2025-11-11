Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Сисикин скончался на 89-м году жизни

Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Сисикин скончался на 89-м году жизни
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Сисикин скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба правительства Саратовской области.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил свои соболезнования в связи с утратой.

«Юрий Фёдорович Сисикин — прославленный спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, гордость саратовского спорта. Он был единственным саратовцем, награжденным золотой медалью «За выдающееся спортивное достижение».

Юрий Фёдорович принадлежал к числу удивительных людей, всю свою жизнь посвятивших спорту. Сборная СССР не проигрывала ни одной встречи, если на дорожку выходил Юрий Сисикин. После завершения спортивной карьеры он стал тренером и директором школы по фехтованию. Имел квалификацию Судья международной категории, судил олимпийские игры и Первенства мира. Он по праву был признан лучшим спортсменом Саратовской области ХХ века.

Память о знаменитом фехтовальщике и удивительном человеке будет жить в наших сердцах. Выражаю соболезнования родным и близким Юрия Фёдоровича и разделяю их утрату», – приводит слова Бусаргина пресс-служба правительства области.

Сисикин становился чемпионом Олимпиады 1960 и 1964 годов в командном соревновании. Также на его счету были две серебряные медали Олимпийских игр (1960, 1968), пять побед на чемпионатах мира. В 2024 году Сисикин стал членом Зала славы Международной федерации фехтования.

Материалы по теме
Фото
Фильм про выступление российских фехтовальщиков на ОИ — лауреат миланского кинофестиваля
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android