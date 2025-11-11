Скидки
Вековищев и Клепикова выиграли финальные заплывы на 100 м баттерфляем на ЧР-2025

Вековищев и Клепикова выиграли финальные заплывы на 100 м баттерфляем на ЧР-2025
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в Токио российский пловец Михаил Вековищев одержал победу в финальном заплыве на 100 м баттерфляем на чемпионате России – 2025 по плаванию на короткой воде в Казани.

Вековищев преодолел дистанцию за 49,37. Серебряным призёром в данном виде программы стал Роман Шевляков (49,93), замкнул тройку призёров Даниил Марков (50,27).

Плавание. Чемпионат России — 2025 на короткой воде. Мужчины. 100 м баттерфляй:

1. Михаил Вековищев – 49,37.
2. Роман Шевляков – 49,93.
3. Даниил Марков – 50,27.

У женщин на аналогичной дистанции победу одержала чемпионка мира – 2025 в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м Дарья Клепикова.

Клепикова завершила дистанцию за 56,20. Второй на финише стала Арина Суркова, которая коснулась бортика, остановив секундомер на отметке 56,38 секунды. Замкнула тройку лучших Полина Малахова (57,24).

Плавание. Чемпионат России — 2025 на короткой воде. Женщины. 100 м баттерфляй:

1. Дарья Клепикова – 56,20.
2. Арина Суркова – 56,38.
3. Полина Малахова – 57,24.

Новости. Другие
