Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ступин и Звягинцева выиграли золотые медали на дистанции 400 м комплексом на ЧР-2025

Пловец Максим Ступин одержал победу на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате России – 2025 на короткой воде в Казани.

На финише Ступин показал результат 4.04,91. Серебро взял Эдуард Валиахметов, остановив секундомер на отметке 4.07,77. Бронзовым призёром на данной дистанции стал Сергей Исаев (4.09,03).

Плавание. Чемпионат России — 2025 на короткой воде. Мужчины. 400 м комплекс:

1. Максим Ступин – 4.04,91.

2. Эдуард Валиахметов – 4.07,77.

3. Сергей Исаев – 4.09,03.

На аналогичной дистанции у женщин победу одержала Ирина Звягинцева. Она выиграла финальный заплыв, показав результат 4.33,41. Второй на финише стала Виктория Блинова (4,36,51), замкнула тройку призёров Анна Рзаева (4,37,47).

Плавание. Чемпионат России — 2025 на короткой воде. Женщины. 400 м комплекс:

1. Ирина Звягинцева – 4.33,41.

2. Виктория Блинова – 4,36,51.

3. Анна Рзаева – 4,37,47.