Даниил Дубов вничью завершил первую игру с Прагнанандхой в 1/16 финала Кубка мира

29-летний российский гроссмейстер Даниил Дубов вничью завершил первую игру 1/16 финала Кубка мира с индийским гроссмейстером Рамешбабу Прагнанандхой (0,5/0,5). Ответный поединок шахматисты проведут завтра, 12 ноября.

Три лучших игрока по итогам Кубка мира отберутся в Турнир претендентов 2026 года, где определится будущий участник матча за шахматную корону.

11-й розыгрыш Кубка мира проходит на индийском Гоа с 31 октября по 27 ноября. Три лучших шахматиста по итогам соревнований получат право сыграть на Турнире претендентов — 2026. Призовой фонд турнира на Гоа составляет $ 2 млн.

Российские шахматисты принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее борьбу за титул завершил российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Во втором круге он проиграл индийцу Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ.