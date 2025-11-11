Савелий Лузин одержал победу на дистанции 800 м вольным на ЧР-2025 в Казани

20-летний пловец Савелий Лузин одержал победу в сильнейшем заплыве на 800 м вольным стилем на чемпионате России – 2025 по плаванию на короткой воде в Казани.

Лузин завершил дистанцию за 7.32,36. Вторым на финише стал Иван Моргун, остановивший секундомер на отметке 7.35,37. Замкнул тройку призёров на данной дистанции Егор Бабинич (7.39,26).

Плавание. Чемпионат России — 2025 на короткой воде. Мужчины, 800 м, вольный стиль:

1. Савелий Лузин – 7.32,36.

2. Иван Моргун – 7.35,37.

3. Егор Бабинич – 7.39,26.

Чемпионат России – 2025 по плаванию на короткой воде проходит в Казани с 7 по 12 ноября.