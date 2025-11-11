Скидки
Санкт-Петербург-1 одержал победу в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на ЧР-2025

Санкт-Петербург-1 одержал победу в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на ЧР-2025
Комментарии

Команда Санкт-Петербург-1 (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Валерия Козлова, Александра Кузнецова) выиграла смешанную комбинированную эстафету 4х100 м на чемпионате России – 2025 по плаванию на короткой воде в Казани.

Команда Санкт-Петербург-1 завершила дистанцию с результатом 3.37,26. Вторыми на финише стали пловцы Калужской области – 1 (Дмитрий Савенко, Иван Кустов, Полина Малахова, Алина Гайфутдинова), которые показали результат 3.40,09. Замкнул тройку призёров квартет Новосибирская область – 1 (Михаил Антипов, Олег Плотников, Анастасия Дуплинская, Анита Грищенко), завершившие дистанцию за 3.41,37.

Плавание. Чемпионат России — 2025 на короткой воде. Смешанная комбинированная эстафета 4х100 м:

1. Санкт-Петербург-1 – 3.37,26.
2. Калужская область – 1 – 3.40,09.
3. Новосибирская область – 1 – 3.41,37.

