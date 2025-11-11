«Чеховские Медведи» проиграли «Мешков Брест»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российский клуб «Чеховские Медведи» (Чехов) уступил во встрече 1-го тура розыгрыша дивизиона Восток SEHA — Gazprom League белорусской команде «Мешков Брест» (Брест). Матч завершился со счётом 29:26 в пользу белорусского клуба.

Гандбол. «Дивизион Восток». 1-й тур:

«Чеховские Медведи» (Чехов) – «Мешков Брест» (Брест) – 26:29.

В розыгрыше турнира сезона-2025/2026 принимают участие шесть клубов из России и Беларуси: «Зенит (Санкт-Петербург), «Чеховские Медведи» (Чехов), «Виктор» (Ставрополь), «Мешков Брест» (Брест), СКА (Минск), «Машека» (Могилёв).

Действующим победителем соревнований является «Зенит» (Санкт-Петербург). В финале прошлогоднего розыгрыша гандболисты из Санкт-Петербурга с минимальным перевесом одолели «Чеховских Медведей» (35:34).